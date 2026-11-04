गाेरखपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- कांग्रेस का रॉकेट ही नहीं लॉन्चिंग पैड भी खराब

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एसआईआर को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उन तीन करोड़ घुसपैठियों की चिंता अधिक है, जिन्हें एसआईआर में बाहर किया गया है। उन्हें देश की 140 करोड़ जनता पर भरोसा नहीं है। भाजपा ने अपने काम के दम पर जनता का विश्वास जीता है और इसी भरोसे के आधार पर 2027 का चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी।नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस और सपा के दोनों कथित युवराज अपनी हार की कमियों से सीखने के बजाय ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने इसे उनकी नाकामी का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर खुली चुनौती दी थी, लेकिन विपक्षी नेता मैदान छोड़कर भाग गए थे।