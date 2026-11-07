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Gorakhpur News: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला कार्यकारिणी घोषित

Sat, 07 Nov 2026 02:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 02:54 AM IST
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BJP Backward Classes Morcha district executive committee announced
गोरखपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रकाश पाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी व पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन चौहान की संस्तुति के बाद पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष गणेश निषाद ने जिला पदाधिकारियों की घोषणा की है।
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दिलीप यादव, देवेश निषाद, शैलेन्द्र पाल, जितेन्द्र जायसवाल, जितेन्द्र सिंह सैंथवार, खड़गबहादुर यादव, धर्मेन्द्र निषाद, अजय सिंह सैंथवार को जिला उपाध्यक्ष, बृजभूषण सिंह सैंथवार, सुरेन्द्र निषाद, विनोद शर्मा को जिला महामंत्री, धर्मवीर जायसवाल, विशम्भरनाथ शर्मा, दिनेश निषाद, अंगद निषाद, रामसिंह सैंथवार, संदीप मौर्या, गिरजेश रावत, दिनेश गुप्ता को जिला मंत्री, ओमप्रकाश सिंह सैंथवार जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
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संदीप विश्वकर्मा जिला मीडिया संयोजक व बृजेश सिंह सैंथवार को जिला मीडिया सह-संयोजक, शिवरतन गोस्वामी जिला सोशल मीडिया संयोजक व दयाशंकर यादव को जिला सोशल मीडिया सह-संयोजक, जगरनाथ जायसवाल जिला आईटी संयोजक व रामआशीष वर्मा को जिला आईटी सह-संयोजक बनाया गया है।
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वहीं छांगुर प्रजापति, संजय मौर्य, शेषमणि जायसवाल, संजय विश्वकर्मा, रामदवन सिंह सैंथवार, महन्थ गुप्ता, अशोक निषाद, अजय मौर्य, विवेक सिंह सैंथवार तथा विनय सैनी को जिला कार्यसमिति सदस्य मनोनीत किया गया है।
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