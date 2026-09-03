यूपी: भाजपा की क्षेत्रीय कार्यसमिति की घोषणा, गोरखपुर को एक बार फिर तवज्जो; किन नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी?
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 03 Sep 2026 08:55 PM IST
सार
गोरखपुर को भाजपा संगठन की नई क्षेत्रीय टीम में एक बार फिर अहम तवज्जो मिली है। 10 उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और 10 मंत्रियों की नियुक्ति में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में गोरखपुर के कई नेताओं को महत्वपूर्ण पद सौंपे गए हैं।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में भाजपा में क्षेत्रीय संगठन में 10 उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और 10 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। नई टीम में पुराने चेहरों के अनुभव के साथ युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि गोरखपुर को एक बार फिर संगठन में तवज्जो मिली है।
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क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में राधे श्याम पाण्डेय, संजीव राय, हरिचरण कुशवाहा, रणजीत राय, अरजीत सिंह, युधिष्ठिर सिंह, राजेश गुप्ता, कृष्णगोपाल जायसवाल, जयप्रकाश शाही और राजेन्द्र प्रसाद पांडेय को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डाॅ. सत्येन्द्र सिन्हा, डाॅ. बच्चा पाण्डेय नवीन, भास्कर निषाद और राहुल श्रीवास्तव को क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है।
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क्षेत्रीय मंत्री के रूप में रणविजय चौहान, राजेश पाल चौधरी, हरिकेश गुप्ता, कन्हैया पासवान, डॉ. बब्बू प्रसाद बेलदार, वैभव पाण्डेय, सिद्धार्थ शंकर पाण्डेय, ध्रुव श्रीवास्तव, सुनीता अग्रहरि और बृजेश राम त्रिपाठी को जिम्मेदारी मिली है।
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