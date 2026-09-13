Gorakhpur News: हड़ताल से 500 करोड़ का लेनदेन प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:43 AM IST
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गोरखपुर। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) में असमानता खत्म करने समेत लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को बैंककर्मी हड़ताल पर रहे।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर में करीब नौ लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। गोरखपुर में बैंक रोड स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने जिलेभर से जुटे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। बैंक यूनियनों के अनुसार हड़ताल से गोरखपुर मंडल में करीब 500 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ।
हड़ताल के कारण नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस और बैंक ट्रांसफर समेत कई सेवाएं प्रभावित रहीं। रैली में महिला बैंककर्मियों की भी बड़ी भागीदारी रही। उन्होंने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के उपमहामंत्री राहुल कुमार गुप्ता ने कहा कि 2015 में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश की शुरुआत हुई थी। मार्च 2024 में सभी शनिवार को अवकाश देने और इसके एवज में प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति बनी थी लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया।
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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर में करीब नौ लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। गोरखपुर में बैंक रोड स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने जिलेभर से जुटे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। बैंक यूनियनों के अनुसार हड़ताल से गोरखपुर मंडल में करीब 500 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ।
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हड़ताल के कारण नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस और बैंक ट्रांसफर समेत कई सेवाएं प्रभावित रहीं। रैली में महिला बैंककर्मियों की भी बड़ी भागीदारी रही। उन्होंने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के उपमहामंत्री राहुल कुमार गुप्ता ने कहा कि 2015 में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश की शुरुआत हुई थी। मार्च 2024 में सभी शनिवार को अवकाश देने और इसके एवज में प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति बनी थी लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया।
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