Gorakhpur News: मालिनी अवस्थी के सुरों से सजेगी कजरी की शाम

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गोरखपुर। सावन की लोक परंपरा और कजरी के रंग को समेटे कजरी महोत्सव का आयोजन सोमवार को किया जाएगा। संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की ओर से योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह व सांस्कृतिक केंद्र में शाम 4:30 बजे से कार्यक्रम होगा। इसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी के लोकगीतों और कजरी के सुरों से महोत्सव सजेगा। कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी लोकगायन की प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा गोरखपुर के इंदू गुप्ता लोकगीत और जौनपुर के राजकुमार तिवारी कजरी गायन प्रस्तुत करेंगे। सविता त्रिपाठी भी कजरी गायन से माहौल को लोक रंग देंगी। कजरी महोत्सव में कथक और कजरी नृत्य की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। संगीत नाटक अकादमी के कथक केंद्र की ओर से नृत्य प्रस्तुति दी जाएगी। आयोजन का उद्देश्य लोकगीत और लोकनृत्य की परंपरा को मंच देना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।