Gorakhpur News: विश्वविद्यालय चौराहे से डीएम आवास तक अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:40 AM IST
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गोरखपुर। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को विश्वविद्यालय चौराहे से छात्रसंघ चौराहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने से होते हुए जिलाधिकारी आवास तक अतिक्रमण अभियान चलाया। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों को हटवाया गया।
अभियान के दौरान ठेला संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर ठेला लगाया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान 1,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं एक ठेला जब्त कर नगर निगम के स्टोर में भेज दिया गया।
नगर निगम की टीम ने सड़क पर खड़े वाहनों को भी हटवाया। लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सड़क पर वाहन खड़ा न करने की चेतावनी दी गई। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान डूडा के आर्यन मिश्रा और नगर निगम के सुपरवाइजर शुभम तिवारी कर्मचारियों और जेसीबी के साथ मौजूद रहे।
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अभियान के दौरान ठेला संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा सड़क या फुटपाथ पर ठेला लगाया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान 1,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं एक ठेला जब्त कर नगर निगम के स्टोर में भेज दिया गया।
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नगर निगम की टीम ने सड़क पर खड़े वाहनों को भी हटवाया। लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सड़क पर वाहन खड़ा न करने की चेतावनी दी गई। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान डूडा के आर्यन मिश्रा और नगर निगम के सुपरवाइजर शुभम तिवारी कर्मचारियों और जेसीबी के साथ मौजूद रहे।
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