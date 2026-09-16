Gorakhpur News: बलुआ कबीर मठ पर बाहरी लोगों के कब्जे का आरोप, दी तहरीर

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कबीर मठ बलुआ मंझरिया माफी और मगहर, संतकबीरनगर के महंत विचारदास के शिष्य अमृतदास ने मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मठ में अचल संपत्ति के अलावा गोशाला भी है, जिसकी देखरेख वह करते हैं। आरोप है कि सोमवार देर शाम आठ से 10 वाहनों से करीब 20-25 अज्ञात लोग मठ पर पहुंचे और ताला तोड़कर अंदर घुस गए। उनका आरोप है कि लोगों ने मठ में काम करने वाले शिष्यों से मारपीट कर उन्हें भगा दिया और परिसर पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने मठ में तोड़फोड़ करने के साथ कीमती सामान भी उठा लिया।अमृतदास ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।