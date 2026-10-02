Gorakhpur News: दहेज में कार और 10 लाख रुपये मांगने का आरोप, 14 पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 02 Oct 2026 03:01 AM IST
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बड़हलगंज। दहेज में कार और 10 लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बड़हलगंज थाने में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धोबौली गांव निवासी बृजलता सिंह ने तहरीर में बताया कि शादी के बाद पति की सरकारी नौकरी लगने पर ससुराल पक्ष ने कार और रुपये की मांग शुरू कर दी। मायके से दो लाख रुपये देने के बाद भी प्रताड़ना जारी रही। आरोप है कि 14 अगस्त 2025 को पति समेत ससुराल के लोगों ने मारपीट कर गला दबाने और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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