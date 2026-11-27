विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- सर्जरी का पूरा प्रोटोकॉल तैयार करने में सक्षम तकनीक- विशेषज्ञों ने कहा- स्थानीय डाटा से अपडेट करना भी जरूरीगोरखपुर। सर्जरी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिर्फ बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं है। यह मरीज के इलाज का पूरा प्रोटोकॉल तैयार करने से लेकर ऑपरेशन के दौरान होने वाली गलतियों को चिह्नित करने और परिणाम बेहतर बनाने में भी मदद कर रहा है। हालांकि, इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और मरीजों से जुड़े डाटा के आधार पर इसे अपडेट करना जरूरी है।यह बातें बृहस्पतिवार को यूपीएएसआईकॉन-2026 की प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहीं। आगरा के डॉ. मयंक जैन ने सर्जरी में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. अभिषेक जीना ने बताया कि एआई बीमारी की पहचान, जांच और इलाज की उपयुक्त पद्धति चुनने में मददगार है। इसके जरिये मरीज के उपचार का पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकता है। इसमें भर्ती रहने की अवधि, सर्जरी की तकनीक, संभावित जोखिम और इलाज की पद्धति का चयन शामिल है। ऑपरेशन के दौरान भी यह कमियों को चिह्नित कर सुधार के सुझाव देता है, जिससे बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. संतोष कुशवाहा ने एआई की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सामान्य एआई एप्लीकेशन में स्थानीय डाटा का अभाव रहता है। भौगोलिक परिस्थितियों और शैक्षणिक स्तर में अंतर के कारण मरीजों और बीमारियों का व्यवहार भी बदल सकता है। इसलिए एआई में स्थानीय डाटा शामिल करने के साथ उसे समय-समय पर अपडेट और संशोधित करना जरूरी है। इससे चिकित्सकों को अधिक सटीक निर्णय लेने में मदद मिलेगी।समय पर पहचान से आसान हो जाता है इलाजएम्स के सर्जरी विभाग के डॉ. हरिकेश यादव ने बताया कि एंडोस्कोपी से भोजन नली (इसोफेगस) में होने वाले बदलाव और पेट के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान की जा सकती है। इसमें केवल अंदरूनी अंगों को देखना ही नहीं, बल्कि संदिग्ध हिस्से से सुरक्षित तरीके से बायोप्सी लेना भी महत्वपूर्ण है। संक्रमण नियंत्रण और प्रक्रिया के दौरान रक्तस्राव जैसी जटिलताओं को संभालने की जानकारी सर्जन के लिए जरूरी है। बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आती है, इलाज की योजना बनाना उतना ही आसान होता है।टांके की गुणवत्ता तय करती है ऑपरेशन का परिणामडॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ. विकास सिंह ने बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे चीरे से कैमरे और विशेष उपकरणों की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। इसमें टांके लगाने की तकनीक बेहद अहम है। गलत तरीके से टांके लगाने पर घाव से रिसाव हो सकता है और निशान भी खराब हो सकता है। मरीज की स्थिति के अनुसार धागे और सुई का चयन करना जरूरी है। रोबोटिक सर्जरी में 3डी विजन और बेहतर डेप्थ परसेप्शन मिलने से ऊतकों की गहराई और उपकरणों की स्थिति का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है।