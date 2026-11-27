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सत्येंद्र साहनी ने पुलिस को बताया कि वह गांव में रक्षा के घर आयोजित नहान कार्यक्रम में डीजे लगाने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचने पर गांव के डब्लू, अर्जुन, संतकबीरनगर के मेहदावल थाना क्षेत्र के चनाहेवा निवासी सूरज और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। इससे वह अचेत होकर गिर पड़े। शोर सुनकर बचाव में पहुंचे उनके भाई नीलेश को भी आरोपियों ने पीट दिया। दोनों भाइयों के सिर में चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कैंपियरगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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कैंपियरगंज। थाना क्षेत्र के भरगाई गांव में डीजे कार्यक्रम से घर लौट रहे दो भाइयों को रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।