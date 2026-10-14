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Gorakhpur News: एडीओ पंचायत ने सफाई अभियान का किया निरीक्षण, जलभराव रोकने के निर्देश

Wed, 14 Oct 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:53 AM IST
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ADO Panchayat inspected the cleanliness drive and directed to prevent waterlogging.
सेमरियावां। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत सेमरियावां में चल रहे साफ-सफाई अभियान का एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में नालियों की सफाई और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सफाई कर्मियों को नियमित सफाई करने और आसपास जमा कचरे को हटाने के निर्देश दिए।
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एडीओ पंचायत ने कहा कि संचारी रोगों से बचाव के लिए गांव में साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है। नालियों की नियमित सफाई के साथ ही जलभराव रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और आसपास गंदगी न जमा होने देने पर भी जोर दिया। अभियान का उद्देश्य मच्छरजनित और अन्य संचारी रोगों के प्रसार पर रोक लगाना और ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है।
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