संतकबीरनगर: वीबी-जी रामजी योजना में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई, मेट हटाई गईं; अन्य कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई

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अमर उजाला में दो नवंबर को वीवी जी रामजी योजना में फर्जीवाड़ा, 24 पर होगी कार्रवाई शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद ब्लॉकों में हड़कंप मचा है। बता दें कि 30 अक्तूबर को ग्राम्य विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की थी। इसमें यह पता चला था कि अक्तूबर में जिले के बघौली ब्लॉक के छह, मेंहदावल के एक, नाथनगर के एक, सांथा के तीन एवं सेमरियावां के एक ग्राम पंचायत में 17 कार्यों के 37 मस्टररोलों पर एनएमएमएस एप पर श्रमिकों की अपलोड फोटो डुप्लीकेट प्रदर्शित हो रही है।सीडीओ ने उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देश दिए हैं कि इसमें शामिल ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सेवक व महिला मेट पर कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराएं। इधर उपायुक्त श्रम रोजगार ने बीडीओ को सचिव पर कार्रवाई कर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त श्रम रोजगार प्रभात द्विवेदी ने बताया कि सभी बीडीओ को कार्रवाई कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। महिला मेट हटा दी गई हैं।