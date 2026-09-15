Gorakhpur News: पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश का आरोप

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सभासद के मुताबिक, 12 सितंबर की शाम महिला अपनी बेटी और ननद के साथ कार से दुकान पर पहुंची। आरोप है कि पूर्व में शिक्षक के खिलाफ बीएसए से की गई शिकायत को लेकर महिला ने गाली-गलौज की और धमकी दी। इसके बाद झोले में रखे पॉलिथीन से पेट्रोल निकाल कर उन पर डालने की कोशिश की। इस बीच पेट्रोल साड़ी में उलझकर काउंटर और सड़क पर गिर गया। घटना के दौरान कुछ युवकों ने वीडियो भी बनाया।वहीं शिक्षक ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभासद से पहले घनिष्ठता थी और उन्होंने एक लाख रुपये से अधिक उधार लिए थे। रकम वापस न करनी पड़े, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडेय ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।