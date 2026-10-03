Gorakhpur News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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सरदारनगर। चौरीचौरा पुलिस ने शुक्रवार को नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी वार्ड नंबर चार निवासी विशाल भारती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि किशोरी की मां ने तहरीर देकर आरोपी पर बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।