Gorakhpur News: युवक पर ब्लेड से जानलेवा हमले के आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खुटभार गांव निवासी रोहित प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार रात करीब आठ बजे वह खजनी बाजार जा रहा था। गांव में एक अस्पताल से आगे महुआ के पेड़ के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि बाइक हटाने को लेकर विवाद के बाद युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान ब्लेड से गले पर वार कर घायल कर दिया गया। रोहित के शोर मचाने पर राहगीर मौके पर पहुंचने लगे। उन्हें आता देख आरोपी वहां से चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर रोहित के पिता मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।पुलिस ने तहरीर के आधार पर खुटभार निवासी विपिन कुमार, अमित कुमार और रमाशंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह ने बताया कि बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से ब्लेड से हमला किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।