Gorakhpur News: सरकारी जमीन पर लगे पेड़ बेचने का आरोप

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प्रशासक के अनुसार 30 सितंबर को गांव के कुछ लोग सरकारी जमीन पर लगे पेड़ को कटवा रहे थे। जानकारी मिलने पर उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ न काटने और कटे हुए पेड़ को उपजिलाधिकारी के आदेश के बिना नहीं बेचने की बात कही। आरोप है कि इसके बावजूद पेड़ को काटकर करीब ढाई लाख रुपये में बेच दिया गया। जानकारी होने पर ग्राम प्रधान ने पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।