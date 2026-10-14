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Gorakhpur News: स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नाम बदल कर बनेगी तीसरी कंपनी

Wed, 14 Oct 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 02:47 AM IST
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A third company will be formed through a name change to boost startups.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और इनक्यूबेशन सेल के संचालन के लिए अब तीसरी कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए पहले से गठित दोनों कंपनियों में से किसी एक का चयन तो किया जाएगा, लेकिन उसके मौजूदा नाम का उपयोग नहीं होगा।
चयनित कंपनी को नए नाम से गठित करने का प्रस्ताव कार्यपरिषद में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में स्टार्टअप संचालन के लिए पहले से दो कंपनियां गठित हैं। अब इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुलपति प्रो. केपी सिंह ने एक समिति बनाई है। समिति दोनों कंपनियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी।
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समिति में शामिल प्रो. अजय सिंह, प्रो. अलका सिंंह, डाॅ. राजू कुमार गुप्ता और डॉ. अंशु गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर इनक्यूबेशन सेल के संचालन के लिए किसी एक कंपनी का चयन किया जाएगा। ब
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