Gorakhpur News: तीन घंटे में खास कागज पर बना दी सीएम योगी की तस्वीर

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मुख्यमंत्री भी तस्वीर देखकर काफी खुश नजर आए। बच्चों ने बताया कि सीएम से मिलने की जानकारी के बाद उनके मन में उन्हें कुछ खास भेंट करने का विचार आया। इसके बाद उन्होंने तस्वीर बनाने का निर्णय लिया। तस्वीर को तैयार करने के लिए दोनों ने पूरी लगन के साथ तीन घंटे में काम किया। विज्ञापन



दिव्यांशी और गौरव ने तस्वीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव और व्यक्तित्व को उकेरने की कोशिश की। तस्वीर बनाने में बारीक रेखाओं और शेडिंग का इस्तेमाल किया गया, जिससे तस्वीर को जीवंत रूप देने का प्रयास किया गया। इसके बाद तैयार तस्वीर को मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की कला की सराहना की। बच्चों से बातचीत की और उनकी रचनात्मकता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री से प्रशंसा और आशीर्वाद पाकर दिव्यांशी व गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह मुलाकात यादगार बन गई। विज्ञापन विज्ञापन

मुख्यमंत्री भी तस्वीर देखकर काफी खुश नजर आए। बच्चों ने बताया कि सीएम से मिलने की जानकारी के बाद उनके मन में उन्हें कुछ खास भेंट करने का विचार आया। इसके बाद उन्होंने तस्वीर बनाने का निर्णय लिया। तस्वीर को तैयार करने के लिए दोनों ने पूरी लगन के साथ तीन घंटे में काम किया।दिव्यांशी और गौरव ने तस्वीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव और व्यक्तित्व को उकेरने की कोशिश की। तस्वीर बनाने में बारीक रेखाओं और शेडिंग का इस्तेमाल किया गया, जिससे तस्वीर को जीवंत रूप देने का प्रयास किया गया। इसके बाद तैयार तस्वीर को मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की कला की सराहना की। बच्चों से बातचीत की और उनकी रचनात्मकता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री से प्रशंसा और आशीर्वाद पाकर दिव्यांशी व गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह मुलाकात यादगार बन गई।

गोरखपुर। बाल मेला सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की खुशी बच्चों के चेहरे पर तो नजर आई ही, उनकी रचनात्मकता में भी दिखाई दी। एसएस एकेडमी, विजय चौक की छात्रा दिव्यांशी और गौरव ने स्टॉल पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें खास पेपर (आर्ट पेपर) पर बनाई गई उनकी तस्वीर भेंटकर प्रतिभा का परिचय दिया। खास बात यह रही कि दोनों ने महज तीन घंटे में उनकी तस्वीर बनाई थी।