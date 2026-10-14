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Gorakhpur News: जिला अस्पताल की ओटी में लगेगी नई सी-आर्म मशीन

Wed, 14 Oct 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:50 AM IST
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A new C-arm machine will be installed in the district hospital's OT.
गोरखपुर। जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में हड्डियों की सर्जरी के लिए नई सी-आर्म मशीन लगाई जाएगी। अस्पताल में मौजूद दोनों मशीनों में से एक पहले ही कंडम घोषित हो चुकी है जबकि दूसरी भी पिछले तीन दिनों से खराब है। इससे हड्डियों के ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी से संपर्क किया है। अधिकारियों के अनुसार, एक-दो दिन में केरल से नई मशीन आ जाएगी।
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सी-आर्म मशीन आर्थोपेडिक सर्जरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी मदद से ऑपरेशन के दौरान हड्डियों की स्थिति स्क्रीन पर देखकर सर्जन को सटीक तरीके से उपचार करने में मदद मिलती है। फ्रैक्चर के बाद हड्डियों को सही स्थिति में लाने और प्लेट व स्क्रू लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जिला अस्पताल में पहले दो सी-आर्म मशीनें थीं। इनमें से एक लंबे समय से खराब होने के कारण कंडम घोषित कर दी गई।
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इसके बाद दूसरी मशीन के सहारे ही ऑपरेशन किए जा रहे थे, लेकिन इसके भी बार-बार खराब होने से दिक्कत बढ़ गई। पिछले तीन दिनों से मशीन बंद होने के कारण आर्थोपेडिक ओटी में कामकाज प्रभावित हो रहा है। नई मशीन लगने से ऑपरेशन संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे फ्रैक्चर और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का इलाज कराने आने वाले मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉ. आरडी रमन ने बताया कि सी-आर्म मशीन उपलब्ध कराने वाली कंपनी से संपर्क किया गया है। एक-दो दिन में नई मशीन लगा दी जाएगी। इससे मरीजों को हो रही परेशानी दूर करने में मदद मिलेगी।
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