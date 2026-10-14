Gorakhpur News: आज से सजेगा खिलाड़ियों का कुंभ, मैदान पर दिखेगा दमखम

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प्रतियोगिता के पहले दो दिन 14 और 15 अक्तूबर को बालिका वर्ग के मुकाबले होंगे। वहीं, 16 और 17 अक्तूबर को बालक वर्ग की टीमें मैदान पर उतरेंगी। प्रतियोगिता अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों के अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और कस्तूरबा गांधी की टीमें यूनिट के रूप में हिस्सा लेंगी।प्रतियोगिता के संयोजक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह ने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए अलग-अलग प्रभागों में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर मंडल में यह चौथी और जिले में तीसरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी।आयोजन के प्रधानाचार्य डॉ. विश्व विकास सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता से माध्यमिक विद्यालयों में खेल का माहौल मजबूत होगा। साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेशभर से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का खेल देखने, उनसे सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।11 विद्यालयों में बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्थाप्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बालिका वर्ग की खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था शहर के 11 विद्यालयों में की गई है। इनमें पीएमश्री राजकीय एडी गर्ल्स कॉलेज, एमपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज, भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय, दयानंद इंटर कॉलेज, रामनारायण गर्ल्स इंटर कॉलेज, रामदेई कन्या इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, आमना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज और मौलाना आजाद बालिका इंटर कॉलेज समेत अन्य विद्यालय शामिल हैं। बालक वर्ग के खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी विभिन्न विद्यालयों में की गई है।आयोजन को सफल बनाने में जुटी टीमप्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए डॉ. अरुणेंद्र राय, संतोष सिंह, अभय प्रताप सिंह, आलोक श्रीवास्तव, अमीरुद्दीन अंसारी, शक्ति प्रकाश पांडेय, सतीश शुक्ला, सुशील शाही, कुंवर गौरव सिंह, विवेकानंद मिश्र और जयप्रकाश यादव समेत अन्य लोग जुटे हुए हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्गों की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।