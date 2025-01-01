देहदान: मौत के बाद भी दूसरों की जिंदगी संवारेंगी 84 वर्षीय स्वर्णकांता, एम्स गोरखपुर को समर्पित की पार्थिव देह
कानपुर के रतनलाल नगर स्थित एस-6 इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट निवासी स्वर्णकांता तनेजा ने वर्ष 2025 में देहदान का संकल्प लिया था। नौ नवंबर की सुबह पांच बजे एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया।
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मृत्यु के बाद भी समाज के काम आने का संकल्प 84 वर्षीय स्वर्णकांता तनेजा के परिजन ने पूरा किया। निधन के बाद उनकी पार्थिव देह चिकित्सा शिक्षा के लिए एम्स गोरखपुर को दान कर दी गई। कानपुर से युग दधीचि देहदान अभियान के प्रमुख मनोज सेंगर और माधवी सेंगर आठ घंटे में पार्थिव शरीर लेकर गोरखपुर पहुंचे। सात महीने के अंतराल के बाद अभियान के माध्यम से एम्स को यह आठवीं देह मिली है।