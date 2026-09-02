Gorakhpur News: एनसीसी के लिए 82 अभ्यर्थियों ने दिया चयन परीक्षण

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उनकी लंबाई, दृष्टि क्षमता और शारीरिक दक्षता की जांच के बाद लिखित परीक्षा कराई गई। इसमें अभ्यर्थियों से परिचय, एनसीसी में शामिल होने के उद्देश्य, देश, सेना और समसामयिकी से जुड़े प्रश्न पूछे गए। चयन प्रक्रिया में सूबेदार अनिल भंडारी, नायब सूबेदार परिमल सिंह, हवलदार विपिन, हवलदार रमेश राय और सूबेदार मेजर मनोज कुमार मौजूद रहे। प्राचार्या प्रो. शैल पांडे के मार्गदर्शन में चयनित कैडेटों को एनसीसी के महत्व और सशस्त्र बलों में मिलने वाली प्राथमिकताओं की जानकारी दी गई। एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, साहस, चरित्र और सेवा भावना विकसित करने करने के लिए प्रेरित करता है।