जानकारी के अनुसार, घटना 27 नवंबर की है। मृतक के बेटे दिवाकर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 27 नवंबर की शाम करीब तीन बजे वह घर के दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले धर्मेंद्र, राजू और रविंदर बिना किसी वजह गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि जब उसके पिता बहादुर ने इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन ने घायल बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।