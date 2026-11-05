Gorakhpur News: 12 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत बिजली आपूर्ति का दूसरा विकल्प तैयार

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इसके लिए 220 केवी खोराबार बिजली घर से तारामंडल बिजली उपकेंद्र तक 33 केवी की नई लाइन बनाई गई है। करीब 7.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस लाइन से बुधवार को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई।अब तक तारामंडल बिजली उपकेंद्र को मोहद्दीपुर न्यू बिजली घर से आने वाली 33 केवी लाइन के जरिये ही बिजली मिलती थी। ऐसे में लाइन में फाल्ट आने पर पूरे क्षेत्र की आपूर्ति ठप हो जाती थी।खराबी का पता लगाने और मरम्मत में समय लगने से उपभोक्ताओं को कई घंटे बिजली कटौती झेलनी पड़ती थी।