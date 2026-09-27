Gorakhpur News: एक घंटे में 115 मिमी बारिश, लगा बादल फट गयाी

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गोरखपुर। शनिवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नगर निगम, प्रशासन के अनुसार, एक घंटे के भीतर 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को बादल फटने जैसा अनुभव हुआ।हालांकि बारिश के आंकड़ों को लेकर नगर निगम और मौसम विभाग के बीच भिन्नता सामने आई है। वहीं, मौसम विभाग ने रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।नगर निगम ने दो घंटे में 164 मिलीमीटर बारिश होने का दावा किया है। वहीं, मौसम विभाग ने सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 178.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। इस भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में घरों में पानी घुसने की खबरें भी मिलें।बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सामान्य जनजीवन थम सा गया। स्थानीय प्रशासन को जल निकासी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े। लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में सड़कों पर जगह-जगह करीब 50 से ज्यादा पेड़ गिर गए, जिसे हटाकर आवागमन शुरू कराया गया।मौसम विभाग ने 27 सितंबर के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।यह तापमान सामान्य से कुछ कम रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के