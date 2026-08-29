टॉक्सिक: आलोचना के बीच इस स्टार ने किया 'टॉक्सिक' का समर्थन, यश की इस बात के लिए की जमकर तारीफ

गौर करने वाली बात है कि सुदीप उन पहले साउथ स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू के बीच यश का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। फैंस ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करने के लिए एक्टर की तारीफ की है। एक फैन ने कमेंट किया, 'बहुत बढ़िया सोच। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सच में एक-दूसरे से ऐसे समर्थन की जरूरत है। यह सच में एक साहसी कोशिश है।'दूसरे ने लिखा, 'एक एक्टर की तरफ से इतनी डिटेल में तारीफ का असर ही कुछ और होता है... सम्मान, किच्चा सुदीप सर।''टॉक्सिक', जो इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक थी, कई बार टलने के बाद आखिरकार 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और नयनतारा भी अहम भूमिकाओं में हैं।