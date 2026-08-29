कीर्ति सुरेश संग थरकते दिखे नानी; रिलीज हुआ 'द पैराडाइज’ का गाना ‘येशा नागुला'; जानें क्या है खास?

शनिवार को फिल्म ‘द पैराडाइज’ का दूसरा गाना ‘येशा नागुला’ मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस गाने को अनिरुद्ध रविचंदर ने अपने यूएस म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज रिलीज किया है। जानें गानें में क्या खास है?

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क्या गाना करेगा थिरकने पर मजबूर? ‘येशा नागुला’ फिल्म ‘द पैराडाइज’ का दूसरा गाना है। इस गानें में साउथ अभिनेता नानी के साथ कीर्ति सुरेश भी थिरकती नजर आ रही हैं। यह एक हाई एनर्जी म्यूजिक फील देता है। गानें में दोनों ही एक्टर्स ने जमकर डांस किया है। विज्ञापन

फैंस को उनके जबरदस्त डांस मूव्स के साथ-साथ मजेदार और बिहाइंड-द-सीन्स मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ‘येशा नागुला’ का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है। फैंस को उनके जबरदस्त डांस मूव्स के साथ-साथ मजेदार और बिहाइंड-द-सीन्स मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ‘येशा नागुला’ का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है।

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