कीर्ति सुरेश संग थरकते दिखे नानी; रिलीज हुआ 'द पैराडाइज’ का गाना ‘येशा नागुला'; जानें क्या है खास?
Yeshanagula Song Released: फिल्म ‘द पैराडाइज’ का गाना ‘येशा नागुला’ रिलीज हो चुका है। गाना काफी एनर्जी से भरा हुआ और धमाकेदार दिखाई दे रहा है।
विस्तार
शनिवार को फिल्म ‘द पैराडाइज’ का दूसरा गाना ‘येशा नागुला’ मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस गाने को अनिरुद्ध रविचंदर ने अपने यूएस म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज रिलीज किया है। जानें गानें में क्या खास है?
क्या गाना करेगा थिरकने पर मजबूर?
‘येशा नागुला’ फिल्म ‘द पैराडाइज’ का दूसरा गाना है। इस गानें में साउथ अभिनेता नानी के साथ कीर्ति सुरेश भी थिरकती नजर आ रही हैं। यह एक हाई एनर्जी म्यूजिक फील देता है। गानें में दोनों ही एक्टर्स ने जमकर डांस किया है।
फैंस को उनके जबरदस्त डांस मूव्स के साथ-साथ मजेदार और बिहाइंड-द-सीन्स मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ‘येशा नागुला’ का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है।
फिल्म ‘द पैराडाइज’ के बारे में
फिल्म ‘द पैराडाइज’ साउथ सिनेमा की बहुप्रतिक्षित फिल्म है। फिल्म में नानी का किरदार काफी दमदार दिखाया गया है। इसमें एक्शन, ड्रामा और थ्रिल सबकुछ दिखाई दे रहा है। फिल्म का निर्देशन श्रीकांत ओडेला करेगें। इसके टीजर और ट्रेलर में सामने आया नानी का लुक फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। लंबे बालों के साथ वह फिल्म में बेहद खूंखार नजर आ रहे हैं।
कब रिलीज होगी ‘द पैराडाइज’?
‘द पैराडाइज’ श्रीकांत ओडेला की एक और महत्वाकांक्षी फिल्म है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी ‘द पैराडाइज’ 21 अगस्त 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल आठ भाषाओं में आएगी। फिल्म की कास्ट में कई दिग्गज अभिनेता नजर आएंगे।