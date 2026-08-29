नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म का जारी हुआ पहला ग्लिम्प्स, मेकर्स ने टाइटल का भी किया खुलासा

1 of 5 किंग 100 - फोटो : यूट्यूब

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



नागार्जुन अक्किनेनी के फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है। अभिनेता के जन्मदिन पर अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने उनकी ऐतिहासिक 100वीं फिल्म का पहला ग्लिम्प्स जारी कर दिया है। इसमें अभिनेता शानदार लुक में नजर आए हैं। फिल्म का आधिकारिक नाम ‘किंग 100’ रखा गया है।

2 of 5 किंग 100 - फोटो : यूट्यूब

पहले ग्लिम्प्स में क्या है?

डेढ़ मिनट से ज्यादा लंबे इस ग्लिम्प्स में नागार्जुन अक्किनेनी को एक बेहद स्टाइलिश और दमदार अवतार में पेश किया गया है। यह दर्शकों को पहली बार उनके किरदार और फिल्म की दुनिया की झलक दिखाता है। ग्लिम्प्स की शुरुआत नागार्जुन के किरदार द्वारा दुनिया को अपने नजरिए से देखने के साथ होती है।

3 of 5 किंग 100 - फोटो : यूट्यूब

क्या है कहानी?

ग्लिम्प्स देखने से पता चलता है कि नागार्जुन ने पहले अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया। इसके बाद उन्होंने मेहनत से अपने आपको स्थापित किया। अब वह लोगों की मदद करते हैं। इसलिए लोग उन्हें प्यार से किंग बुलाते हैं।

पहले ग्लिम्प्स के संवाद बेहद प्रभावशाली हैं। यह अभिनेता के किरदार की सोच और उनके सत्ता तक पहुंचने के सफर को पेश करते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 किंग 100 - फोटो : यूट्यूब

क्या चीजें ग्लिम्प्स को खास बनाती हैं?

ग्लिम्प्स में नागार्जुन का आकर्षक लुक उनके व्यक्तित्व को उभारता है। शानदार विजुअल्स 'किंग 100' की दिलचस्प दुनिया को दिखाते हैं। देवी श्री प्रसाद का संगीत ग्लिम्प्स को और खास बनाता है। इसमें गरीबी, पैसा और शोहरत दिखाई गई है।

विज्ञापन

5 of 5 किंग 100 - फोटो : यूट्यूब