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नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म का जारी हुआ पहला ग्लिम्प्स, मेकर्स ने टाइटल का भी किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:43 PM IST
सार
King 100: नागार्जुन अक्किनेनी अपनी अपकमिंग 100वीं फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। आज इसका पहला ग्लिम्प्स जारी किया गया है। इसके साथ इसके टाइटल का भी खुलासा किया गया है।
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किंग 100
- फोटो : यूट्यूब
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नागार्जुन अक्किनेनी के फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है। अभिनेता के जन्मदिन पर अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने उनकी ऐतिहासिक 100वीं फिल्म का पहला ग्लिम्प्स जारी कर दिया है। इसमें अभिनेता शानदार लुक में नजर आए हैं। फिल्म का आधिकारिक नाम ‘किंग 100’ रखा गया है।
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पहले ग्लिम्प्स में क्या है?
डेढ़ मिनट से ज्यादा लंबे इस ग्लिम्प्स में नागार्जुन अक्किनेनी को एक बेहद स्टाइलिश और दमदार अवतार में पेश किया गया है। यह दर्शकों को पहली बार उनके किरदार और फिल्म की दुनिया की झलक दिखाता है। ग्लिम्प्स की शुरुआत नागार्जुन के किरदार द्वारा दुनिया को अपने नजरिए से देखने के साथ होती है।
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क्या है कहानी?
ग्लिम्प्स देखने से पता चलता है कि नागार्जुन ने पहले अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया। इसके बाद उन्होंने मेहनत से अपने आपको स्थापित किया। अब वह लोगों की मदद करते हैं। इसलिए लोग उन्हें प्यार से किंग बुलाते हैं।
पहले ग्लिम्प्स के संवाद बेहद प्रभावशाली हैं। यह अभिनेता के किरदार की सोच और उनके सत्ता तक पहुंचने के सफर को पेश करते हैं।
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क्या चीजें ग्लिम्प्स को खास बनाती हैं?
ग्लिम्प्स में नागार्जुन का आकर्षक लुक उनके व्यक्तित्व को उभारता है। शानदार विजुअल्स 'किंग 100' की दिलचस्प दुनिया को दिखाते हैं। देवी श्री प्रसाद का संगीत ग्लिम्प्स को और खास बनाता है। इसमें गरीबी, पैसा और शोहरत दिखाई गई है।
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ग्लिम्प्स के अंत में टाइटल का खुलासा
ग्लिम्प्स के अंत में टाइटल 'किंग 100' का खुलासा किया जाता है।
इसे आर.ए. कार्तिक ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने किया है।
फिल्म में संगीत देवी श्री प्रसाद, सिनेमैटोग्राफी राजा महादेवन, प्रोडक्शन डिजाइन सतीश कुमार एन और एडिटिंग नवीन नूली की है।
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