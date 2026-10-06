धूड़: फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए यशपाल शर्मा; जानें कब होगी रिलीज

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फिल्म राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। खास बात यह है कि 'धूड़' पहली राजस्थानी फिल्म है, जो पैन इंडिया स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।फिल्म की कहानी 90 के दशक के राजस्थान को करीब से दिखाती है। इसमें उस दौर की संस्कृति, लोगों की जिंदगी और राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कई झलकियां देखने को मिलेंगी।