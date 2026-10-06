धूड़: फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए यशपाल शर्मा; जानें कब होगी रिलीज
Dhood Movie: बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा स्टारर राजस्थानी फिल्म 'धूड़' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानिए क्या है ट्रेलर में खास और कब रिलीज होगी फिल्म।
विस्तार
कैसी है फिल्म की कहानी?
फिल्म राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। खास बात यह है कि 'धूड़' पहली राजस्थानी फिल्म है, जो पैन इंडिया स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
फिल्म की कहानी 90 के दशक के राजस्थान को करीब से दिखाती है। इसमें उस दौर की संस्कृति, लोगों की जिंदगी और राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कई झलकियां देखने को मिलेंगी।
'धूड़' में यशपाल शर्मा, अलका अमीन, भवानी सिंह चौहान, विवेक पारीक, प्रवीण चौधरी और वानिक्की त्यागी जैसे कलाकार नजर आएंगे।
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- 'धूड़' का लेखन और निर्देशन आनंद सिंह चौहान ने किया है।
- फिल्म का निर्माण समर जैन, नरेंद्र कृष्णिया, मुकेश पारीक, डीएस चौहान और अभिषेक चोपड़ा ने किया है।
- फिल्म का संगीत मेहुल सुरती ने तैयार किया है।
- 'धूड़' कलाम एकेडमी और समर जैन की प्रस्तुति है, जबकि यह सोल ऑफ डेजर्ट प्रोडक्शन की फिल्म है, जो स्टूडियो ऐनाक के सहयोग से बनाई गई है।
- 'धूड़' 23 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
- फिल्म को मिराज सिनेमा पैन इंडिया स्तर पर रिलीज करेगा।
देखें ट्रेलर-