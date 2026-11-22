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डॉक्टर ने क्या कहा था?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिंगर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समस्या उनके शरीर से एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन की कमी है। अगर यह जारी रहा तो इससे किडनी फेलियर हो सकता है। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि उनकी किडनी की बायोप्सी में पता चला कि उन्हें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, जिसके बाद उनका कई महीनों तक इलाज चला और वे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। सिंगर ने कहा कि यह वही बीमारी है, जो कथित तौर पर एक 17 साल की लड़की को फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने के बाद हो गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिंगर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समस्या उनके शरीर से एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन की कमी है। अगर यह जारी रहा तो इससे किडनी फेलियर हो सकता है।उन्होंने कहा कि उनकी किडनी की बायोप्सी में पता चला कि उन्हें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, जिसके बाद उनका कई महीनों तक इलाज चला और वे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। सिंगर ने कहा कि यह वही बीमारी है, जो कथित तौर पर एक 17 साल की लड़की को फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने के बाद हो गई थी।

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चर्चित मलयालम गायक और संगीतकार सलीम कोडथूर ने दावा किया कि करीब 10 साल पहले एक दोस्त की बताई गोरा होने वाली क्रीम के इस्तेमाल करने से उन्हें कुछ ही महीनों में गंभीर यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था। इसके अलावा पलकों और पैरों में सूजन बढ़ गई। इम्यूनिटी कम हो गई थी।