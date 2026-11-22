साल 2024 में फिल्म के रीमेक का एलान किया गया था और लुका को इसके निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, साल 2024 में लायंसगेट ने 'अमेरिकन साइको' के रीमेक का एलान किया था। इसके लिए लुका गुआडाग्निनो को निर्देशक के तौर पर चुना गया था। लेकिन अब फिल्ममेकर ने एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट डेडलाइन से बातचीत में पुष्टि की है कि यह फिल्म नहीं बन रही है।फिल्म के बारे में पूछे जाने पर लुका ने 'क्रू कॉल' पॉडकास्ट में कहा, 'स्कॉट जेड बर्न्स ने शानदार स्क्रिप्ट लिखी थी। दुर्भाग्य से, यह फिल्म अब नहीं बन रही है।' हालांकि, उन्होंने इसके पीछे की वजह नहीं बताई।

क्रिश्चियन बेल ने निभाया था मुख्य किरदार

बता दें कि साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'अमेरिकन साइको' में अभिनेता क्रिश्चियन बेल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी पैट्रिक बेटमैन नाम के एक अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 1987 के न्यूयॉर्क में रहता है।



वह दिखावे और रुतबे को काफी महत्व देता है, लेकिन उसकी जिंदगी का एक खौफनाक पहलू भी है। वह दोहरी जिंदगी जीता है और गुप्त रूप से एक सीरियल किलर होता है। मैरी हैरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल के अलावा जेरेड लेटो और ग्विनेवर टर्नर जैसे कलाकार भी नजर आए थे।