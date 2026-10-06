आलिया भट्ट: एक्ट्रेस ने दोस्तों के साथ बिताया क्वालिटी टाइम, वेकेशन की तस्वीरों में दिखी खूबसूरत बॉन्डिंग
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 06:05 PM IST
सार
Alia Bhatt: आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लव एंड वार को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बीच एक्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने पहुंचीं थी। ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें उनकी दोस्त ने शेयर की हैं।
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विस्तार
आलिया भट्ट इन दिनों काम से ब्रेक लेकर दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय करती नजर आईं। उनकी दोस्त आकांक्षा रंजन ने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें आलिया और उनके दोस्त मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं।
इन तस्वीरों में आलिया कभी दोस्तों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, तो कभी समुद्र किनारे मस्ती करती दिख रही हैं।
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तस्वीरों में सभी दोस्तों की शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। कभी वे साथ में घूमते नजर आए, तो कभी खूबसूरत लोकेशन पर तस्वीरें खिंचवाते दिखे।
आकांक्षा रंजन ने इस वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें आलिया भट्ट के साथ उनके दोस्तों की मस्ती और खूबसूरत पल साफ नजर आ रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सभी ने ट्रिप के दौरान खूब एंजॉय किया।
वर्कफ्रंट की बात करें, तो आलिया भट्ट आने वाले समय में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। आलिया के अलावा इस फिल्म रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम रोल में होंगे।
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर भी रिलीज किए थे, जिन्हें देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। बता दें कि फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: रीति ने खोले घरवालों के राज, अमन पर जमकर भड़कीं लव गिल; क्यों काजी और स्काउट के बीच आई तकरार?
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इन तस्वीरों में आलिया कभी दोस्तों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, तो कभी समुद्र किनारे मस्ती करती दिख रही हैं।
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तस्वीरों में सभी दोस्तों की शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है। कभी वे साथ में घूमते नजर आए, तो कभी खूबसूरत लोकेशन पर तस्वीरें खिंचवाते दिखे।
आकांक्षा रंजन ने इस वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें आलिया भट्ट के साथ उनके दोस्तों की मस्ती और खूबसूरत पल साफ नजर आ रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सभी ने ट्रिप के दौरान खूब एंजॉय किया।
वर्कफ्रंट की बात करें, तो आलिया भट्ट आने वाले समय में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। आलिया के अलावा इस फिल्म रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम रोल में होंगे।
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर भी रिलीज किए थे, जिन्हें देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। बता दें कि फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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