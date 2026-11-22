ये कंटेस्टेंट हुआ घर से बेघर

रविवार को वीकएंड का वार में एक भावुक पल देखने को मिला, जहां शो के कंटेस्टेंट मनीष गोयल को मेडिकल कंडिशंस के चलते शो से जाना पड़ा। बता दें कि मनीष को पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।



मनीष ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दिन में बिग बॉस से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बिग बॉस को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। इसके अलावा मनीष को डॉक्टर ने भी 4 हफ्तों का आराम करने को कहा। वीकएंड का वार में सलमान ने बताया कि मनीष को हेल्थ कंडीशंस के चलते शो को अलविदा कहना होगा।



मनीष के बाहर जाने पर सभी घरवाले भावुक हो गए और उन्हें भारी मन के साथ अलविदा कहा। शो में कई बार भिड़े काजी और मनीष की जाते वक्त काफी भावुक बातचीत देखने को मिली। वहीं आम्रपाली ने कहा कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट्स के विनर हैं।