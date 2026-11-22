बिग बॉस 20: यह कंटेस्टेंट हुआ घर से बाहर, सलमान ने खोले सभी घरवालों के राज; वीकएंड का वार में क्या खास?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 22 Nov 2026 10:51 PM IST
सार
- शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है।
- रविवार को वीकएंड का वार हुआ, जहां सलमान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते और उन्हें समझाते नजर आए।
- इसके अलावा एक कंटेस्टेंट को भी घर से जाना पड़ा है।
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विस्तार
'बिग बॉस 20' जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कंटेस्टेंट्स का गेम और भी मजबूत होता जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ प्रतियोगी की दोस्ती में दरार आ रही है, तो कहीं नई दोस्ती देखने को मिल रही है। जानिए नए एपिसोड में क्या रहा खास।
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ये कंटेस्टेंट हुआ घर से बेघर
रविवार को वीकएंड का वार में एक भावुक पल देखने को मिला, जहां शो के कंटेस्टेंट मनीष गोयल को मेडिकल कंडिशंस के चलते शो से जाना पड़ा। बता दें कि मनीष को पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
मनीष ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दिन में बिग बॉस से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बिग बॉस को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। इसके अलावा मनीष को डॉक्टर ने भी 4 हफ्तों का आराम करने को कहा। वीकएंड का वार में सलमान ने बताया कि मनीष को हेल्थ कंडीशंस के चलते शो को अलविदा कहना होगा।
मनीष के बाहर जाने पर सभी घरवाले भावुक हो गए और उन्हें भारी मन के साथ अलविदा कहा। शो में कई बार भिड़े काजी और मनीष की जाते वक्त काफी भावुक बातचीत देखने को मिली। वहीं आम्रपाली ने कहा कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट्स के विनर हैं।
रविवार को वीकएंड का वार में एक भावुक पल देखने को मिला, जहां शो के कंटेस्टेंट मनीष गोयल को मेडिकल कंडिशंस के चलते शो से जाना पड़ा। बता दें कि मनीष को पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
मनीष ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दिन में बिग बॉस से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बिग बॉस को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। इसके अलावा मनीष को डॉक्टर ने भी 4 हफ्तों का आराम करने को कहा। वीकएंड का वार में सलमान ने बताया कि मनीष को हेल्थ कंडीशंस के चलते शो को अलविदा कहना होगा।
मनीष के बाहर जाने पर सभी घरवाले भावुक हो गए और उन्हें भारी मन के साथ अलविदा कहा। शो में कई बार भिड़े काजी और मनीष की जाते वक्त काफी भावुक बातचीत देखने को मिली। वहीं आम्रपाली ने कहा कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट्स के विनर हैं।
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किसी और का होना था नॉमिनेशन
बड़ी बात ये है कि मनीष वोट्स की कमी या नॉमिनेशन के चलते घर से बाहर नहीं हुए, बल्कि उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते शो को अलविदा कहना पड़ा।
सलमान ने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज मनीष अपनी सेहत के चलते बाहर नहीं हुए होते, तो घर से कोई और नॉमिनेट होता क्योंकि मनीष को सबसे कम वोट नहीं मिले थे। बल्कि किसी और कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले थे।
बड़ी बात ये है कि मनीष वोट्स की कमी या नॉमिनेशन के चलते घर से बाहर नहीं हुए, बल्कि उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते शो को अलविदा कहना पड़ा।
सलमान ने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज मनीष अपनी सेहत के चलते बाहर नहीं हुए होते, तो घर से कोई और नॉमिनेट होता क्योंकि मनीष को सबसे कम वोट नहीं मिले थे। बल्कि किसी और कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले थे।
घरवालों के खुले राज
इसके अलावा रविवार के एपिसोड में एक और खास मूमेंट देखने को मिला, जहां एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट शो का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने सभी घरवालों के व्यवहारों पर बात की और बताया कि जब-जब उनसे जुड़ा कोई मुद्दा उठा, तब-तब उनका इरादा क्या था।
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इसके अलावा रविवार के एपिसोड में एक और खास मूमेंट देखने को मिला, जहां एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट शो का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने सभी घरवालों के व्यवहारों पर बात की और बताया कि जब-जब उनसे जुड़ा कोई मुद्दा उठा, तब-तब उनका इरादा क्या था।
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