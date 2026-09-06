मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस: पहले रविवार को कितना चला 'कालीन भैया' और 'बबुआ' का जादू? जानिए तीसरे दिन की कमाई

मिर्जापुर द मूवी की स्टारकास्ट

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जीतेंद्र, रवि किशन, रसिका दुग्गल, कुलभूषण खरबंदा और श्वेता त्रिपाठी समेत वेब सीरीज वाली स्टारकास्ट शामिल है। इसके अलावा कई नए सितारों ने माहौल जमा दिया है। इनमें रवि किशन भी हैं, जो बब्बन यादव के रोल में नजर आए हैं। इसके अलावा चर्चित एक्टर मोहित मलिक को बिरजू लोहार के रूप में देखा गया है।