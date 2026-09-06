बिग बॉस 20 लाइव: आज से शुरू होगा रियलिटी शो, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

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05:02 PM, 06-Sep-2026 सलमान खान स्वैग से करेंगे प्रतिभागियों का स्वागत बतौर होस्ट 'बिग बॉस 20' शो की कमान संभालने वाले दबंग खान सलमान पहले ही अपने लुक को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वे राउंड हैट पहने ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं।

04:34 PM, 06-Sep-2026 कब और कहां देखें शो? इस रियलिटी शो का प्रीमियर आज रविवार से कलर्स पर होगा। इसके अलावा इसे दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं।

टेलीविजन पर यह शो हर रात साढ़े दस बजे से प्रसारित होगा। वहीं, ओटीटी पर यह हर दिन रात नौ बजे स्ट्रीम होगा।