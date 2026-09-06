फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20 Live: Contestants Entry Salman Khan Show Latest Updates

Live

बिग बॉस 20 लाइव: आज से शुरू होगा रियलिटी शो, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

Sun, 06 Sep 2026 05:09 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 06 Sep 2026 05:09 PM IST
खास बातें

Salman Khan Show Latest Updates: चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का सफर आज रविवार से शुरू होने जा रहा है। दर्शकों में जबर्दस्त उत्साह है। सलमान खान एक बार फिर बतौर होस्ट नजर आएंगे। जल्द ही इस बार शो के प्रतिभागियों से रूबरू कराया जाएगा।

विज्ञापन
Bigg Boss 20 Live: Contestants Entry Salman Khan Show Latest Updates
सलमान खान - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

05:08 PM, 06-Sep-2026

कई चर्चित चेहरों की शो में हिस्सा लेने की चर्चा

'बिग बॉस 20' में आम्रपाली दुबे, अमन गांधी, मैरी कॉम, अरिश्फा खान और ईसा रेखी समेत कई चर्चित चेहरों के शामिल होने की चर्चा है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)


05:06 PM, 06-Sep-2026

माही विज लेंगी शो में हिस्सा?

जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें शो की एक प्रतिभागी नजर आ रही हैं, हालांकि फेस रिवील नहीं किया गया है। कमेंट बॉक्स में फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये माही विज हैं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)


विज्ञापन
05:02 PM, 06-Sep-2026

सलमान खान स्वैग से करेंगे प्रतिभागियों का स्वागत

सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstar
बतौर होस्ट 'बिग बॉस 20' शो की कमान संभालने वाले दबंग खान सलमान पहले ही अपने लुक को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वे राउंड हैट पहने ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं।
04:34 PM, 06-Sep-2026

कब और कहां देखें शो?

इस रियलिटी शो का प्रीमियर आज रविवार से कलर्स पर होगा। इसके अलावा इसे दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं।
टेलीविजन पर यह शो हर रात साढ़े दस बजे से प्रसारित होगा। वहीं, ओटीटी पर यह हर दिन रात नौ बजे स्ट्रीम होगा।
04:28 PM, 06-Sep-2026

बिग बॉस 20 लाइव: आज से शुरू होगा रियलिटी शो, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

दर्शकों के बीच रियलिटी शो 'बिग बॉस' की खूब लोकप्रियता रही है। अब तक इसके 19 सीजन आ चुके हैं। वहीं, 20वां सीजन आज 06 सितंबर से शुरू हो रहा है। कुछ नए नियमों और नई थीम के साथ शो का सफर बस कुछ देर में शुरू होगा। 
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed