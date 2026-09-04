मिर्जापुर द मूवी रिव्यू: आखिरकार अमर हुए मुन्ना भैया, रवि किशन ले गए लाइमलाइट; कैसी है तीन घंटे लंबी फिल्म?
Akash Khare
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:25 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:25 PM IST
सार
Mirzapur the movie review in hindi: मिर्जापुर की गद्दी की जंग आप अब तक वेब सीरीज के जरिए तीन सीजन में देख चुके हैं पर अब अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु स्टारर फिल्म ‘मिर्जापुर’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जानिए इस बार कैसा है इसके किरदारों का भौकाल…
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Movie Review
मिर्जापुर- द मूवी
कलाकार
पंकज त्रिपाठी , अली फजल , दिव्येंदु , जीतेंद्र , रवि किशन , रसिका दुग्गल , कुलभूषण खरबंदा और श्वेता त्रिपाठी
लेखक
पुनीत कृष्णा
निर्देशक
गुरमीत सिंह
निर्माता
रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर
रिलीज डेट:
4 सितंबर 2026
रेटिंग
विस्तार
अब तक कालीन भैया के बेटे मुन्ना और गुड्डू पंडित की लड़ाई आपने अपनी लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर देखी थी पर इस कहानी का भौकाल इतना था कि हर कोई इसे बड़े परदे पर देखना चाहता था। मेकर्स ने इस ख्व्वाहिश को पूरा किया और तीन घंटे की झन्नाटेदार कहानी को सिनेमाघरों में बड़े परदे पर उतारा। नाम दिया ‘मिर्जापुर: द मूवी’। कहानी वही, किरदार भी वही तो क्या मजा भी उतना ही आया? जानिए इस रिव्यू में…
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कैसी है मिर्जापुर की कहानी?
फिल्म के किरदार और कहानी का बेस काफी हद तक सीरीज जैसे ही हैं। इस बार विलेन बने हैं बब्बन बबुआ (रवि किशन), वो कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और उनके बेटे मुन्ना (दिव्येंदु) को मारकर मिर्जापुरी की गद्दी पर राज करना चाहता है।
कालीन भैया तक पहुंचने में उनकी मदद सीएम के छोटे भाई जेपी यादव (प्रमोद पाठक) और जरीना (अनंग्शा बिस्वास) करते हैं। बब्बन की एक प्रेमिका भी है मुमताज बीबी (सोनल चौहान) जो उनके साथ रहती है। उसकी और बब्बन की सुरक्षा उनका वफादार बिरजू लोहार (मोहित मलिक) करता है।
बब्बन, मुन्ना (अली फजल) और बबलू (जीतेंद्र) के जरिए कालीन भैया तक पहुंचता है डील कन्फर्म करता है। उसका प्लान कालीन को मिर्जापुर से बाहर निकालकर उसे मारना है। इसमें वो सफल हो पाता है या नहीं बस इतनी ही कहानी है।
फिल्म के किरदार और कहानी का बेस काफी हद तक सीरीज जैसे ही हैं। इस बार विलेन बने हैं बब्बन बबुआ (रवि किशन), वो कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और उनके बेटे मुन्ना (दिव्येंदु) को मारकर मिर्जापुरी की गद्दी पर राज करना चाहता है।
कालीन भैया तक पहुंचने में उनकी मदद सीएम के छोटे भाई जेपी यादव (प्रमोद पाठक) और जरीना (अनंग्शा बिस्वास) करते हैं। बब्बन की एक प्रेमिका भी है मुमताज बीबी (सोनल चौहान) जो उनके साथ रहती है। उसकी और बब्बन की सुरक्षा उनका वफादार बिरजू लोहार (मोहित मलिक) करता है।
बब्बन, मुन्ना (अली फजल) और बबलू (जीतेंद्र) के जरिए कालीन भैया तक पहुंचता है डील कन्फर्म करता है। उसका प्लान कालीन को मिर्जापुर से बाहर निकालकर उसे मारना है। इसमें वो सफल हो पाता है या नहीं बस इतनी ही कहानी है।
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कैसा रहा कलाकारों का अभिनय?
रवि किशन फिल्म के सप्राइज पैकेज हैं। उनको पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। अपने किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया भी है। चाहे एक्शन सीन हो या इमोशनल, वो हर फिल्म के साथ निखर रहे हैं। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी अपने उसी दबदबे को बरकरार रखते हैं।
दिव्येंदु को फिर मुन्ना के किरदार में बकैती करते हुए देखकर अच्छा लगता है। बबलू बने जीतेंद्र, विक्रांत मेसी की कमी खलने नहीं देते। इसके अलावा मोहित मलिक, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, सुशांत सिंह और शीबा चड्ढा समेत सभी कलाकारों ने अपने किरदार से भरपूर न्याय किया है।
रवि किशन फिल्म के सप्राइज पैकेज हैं। उनको पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। अपने किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया भी है। चाहे एक्शन सीन हो या इमोशनल, वो हर फिल्म के साथ निखर रहे हैं। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी अपने उसी दबदबे को बरकरार रखते हैं।
दिव्येंदु को फिर मुन्ना के किरदार में बकैती करते हुए देखकर अच्छा लगता है। बबलू बने जीतेंद्र, विक्रांत मेसी की कमी खलने नहीं देते। इसके अलावा मोहित मलिक, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, सुशांत सिंह और शीबा चड्ढा समेत सभी कलाकारों ने अपने किरदार से भरपूर न्याय किया है।
क्या निर्देशन में चूके?
अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां फिल्म बिगड़ती है। हैरानी होती है यह देखकर कि जो काम गुरमीत सिंह ने सीरीज में इतना कमाल का किया था, वही काम फिल्म में बिगड़ा कैसे। समस्या यह है कि यह फिल्म ना तो वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के अपने चिर–परिचित अंदाज से बाहर निकल पाई और ना ही जो दिखाना चाहती थी वो पूरी तरह से दिखा पाई।
ताज्जुब है कि 3 घंटे लंबी फिल्म होने के बाद भी डायरेक्टर से काफी कुछ अधूरा छूट गया। कई किरदार और उनकी कई कहानियां दिखाने के चक्कर में कुछ कलाकारों को तो स्क्रीन पर बस पलभर का समय मिला। यहां मेकर्स ने कहानी एक्सटेंड की, वक्त भी लंबा लिया पर सब कुछ कवर करने के चक्कर में भटक गए।
अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां फिल्म बिगड़ती है। हैरानी होती है यह देखकर कि जो काम गुरमीत सिंह ने सीरीज में इतना कमाल का किया था, वही काम फिल्म में बिगड़ा कैसे। समस्या यह है कि यह फिल्म ना तो वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के अपने चिर–परिचित अंदाज से बाहर निकल पाई और ना ही जो दिखाना चाहती थी वो पूरी तरह से दिखा पाई।
ताज्जुब है कि 3 घंटे लंबी फिल्म होने के बाद भी डायरेक्टर से काफी कुछ अधूरा छूट गया। कई किरदार और उनकी कई कहानियां दिखाने के चक्कर में कुछ कलाकारों को तो स्क्रीन पर बस पलभर का समय मिला। यहां मेकर्स ने कहानी एक्सटेंड की, वक्त भी लंबा लिया पर सब कुछ कवर करने के चक्कर में भटक गए।
फिल्म में क्या अच्छा?
- मुन्ना भैया की वापसी। लंबे समय से दर्शक दिव्येंदु को इस किरदार में फिर से देखना चाहते थे।
- थिएटर में फिल्म की टाइटल थीम और पूरी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर मजा आता है।
- कई किरदार होने के बाद भी कहानी भटकती नहीं है, बस कहीं कहीं धीमी हो जाताी है।
- क्लाइमैक्स के कुछ सीन छोड़ दें तो एक्शन सीन अच्छे हैं।
फिल्म में क्या बुरा?
- सीरीज में जितनी कसावट थी, वह यहां महसूस नहीं होती।
- कहीं-कहीं फिल्म धीमी सी लगती है।
- वो एक्साइटमेंट नहीं बन पाता कि अब क्या होने वाला है?
- क्लाइमैक्स समेत कुछ चीजों का पहले से ही अंदाजा हो जाता है।
- फिल्म के गाने जबरदस्ती इसे और लंबा बनाते हैं।
देखें या नहीं?
अगर आप मिर्जापुरी सीरीज के फैन रहे हैं तो जरूर देखना चाहिए। यह कुछ नया एक्सपीरियंस है। अगर सीरीज ना भी देखी हो तो भी फिल्म देख सकते है, तब शायद आप ज्यादा बेहतर मजा ले पाएंगे। रवि किशन का अभिनय और मुन्ना भैया को अमर होता देखने भी जा सकते है।
अगर आप मिर्जापुरी सीरीज के फैन रहे हैं तो जरूर देखना चाहिए। यह कुछ नया एक्सपीरियंस है। अगर सीरीज ना भी देखी हो तो भी फिल्म देख सकते है, तब शायद आप ज्यादा बेहतर मजा ले पाएंगे। रवि किशन का अभिनय और मुन्ना भैया को अमर होता देखने भी जा सकते है।