बॉलीवुड पार्टी: डिंपल कपाड़िया से नीतू सिंह तक; डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के इवेंट में पहुंचे कई सितारे

मशहूर फैशन डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने रविवार 06 सितंबर को मुंबई में एक आलीशान स्टार-स्टडेड इवेंट का आयोजित किया। दरअसल, इस डिजाइनर जोड़ी ने फैशन जगत में 40 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए इवेंट रखा। यहां कई सितारों ने शिरकत करते हुए चार चांद लगा दिए।

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