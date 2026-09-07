चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का सफर शुरू,इन15 सेलेब्स की हुई बिग बॉस के घर में एंट्री

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बिग बॉस 20 का आगाज इस बार बेहद खास और मनोरंजक अंदाज में हुआ है। शो के होस्ट सलमान खान ने अपनी दमदार मौजूदगी और चर्चित गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सीजन की शुरुआत की। सलमान ने बिग बॉस के 20 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया और इस खास मौके पर शो से जुड़े सफर को याद किया। वहीं, बिग बॉस की ओर से सलमान खान को उनके फिल्मी करियर के 38 साल पूरे करने पर बधाई दी गई। शुरुआत से ही शो में मस्ती, सरप्राइज और मनोरंजन का माहौल देखने को मिला।



शो की शुरुआत में सलमान खान ने एक दिलचस्प बात कहते हुए बताया कि इस बार घर से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिभागियों के पास खास वरदान ‘तथास-टू’ है। इस अनोखे ट्विस्ट ने शो के प्रारूप को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इसके बाद सलमान ने सीजन की पहली प्रतिभागी के रूप में कनिका मान का स्वागत किया। कनिका के साथ बातचीत के दौरान सलमान ने अपने परिवार से जुड़ी एक मजेदार बात साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी मां कनिका की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। सलमान ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि नागिन में कनिका ड्रैगन फ्लाई बनी थीं। इस पर कनिका ने तुरंत सुधार करते हुए कहा कि वह ड्रैगन बनी थीं। कनिका की बात सुनकर सलमान ने मजाकिया अंदाज में अपनी मां से सवाल किया, “मम्मी, आप कौन सा शो देखते हो?” सलमान की इस बात पर माहौल काफी हल्का-फुल्का और मनोरंजक हो गया।



इसके बाद कनिका जब बिग बॉस के घर में दाखिल हुईं तो घर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं। इस बार घर का डिजाइन पहले के मुकाबले काफी अलग और आकर्षक नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बिग बॉस का घर सिर्फ देखने में अनोखा नहीं है, बल्कि इसमें मूविंग एलिमेंट भी शामिल किए गए हैं। घर के अंदर पहुंचने के बाद कनिका को महसूस हुआ कि पूरा घर घूम रहा है। यह अनुभव उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था और उन्होंने हैरानी के साथ घर को देखा। नए सीजन में घर के इस अनोखे डिजाइन को शो के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जा रहा है। कुल मिलाकर, सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, मजेदार बातचीत, कनिका मान का पहला कंटेस्टेंट के तौर पर स्वागत और घूमते हुए घर के सरप्राइज ने बिग बॉस 20 की शुरुआत को खास बना दिया है।









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