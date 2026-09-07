{"_id":"6a9dd0bd2244c4a7fe0243db","slug":"the-journey-of-the-popular-reality-show-bigg-boss-20-has-begun-these-15-celebrities-have-entered-the-bigg-b-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का सफर शुरू,इन15 सेलेब्स की हुई बिग बॉस के घर में एंट्री","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}
चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का सफर शुरू,इन15 सेलेब्स की हुई बिग बॉस के घर में एंट्री
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:14 AM IST
Link Copied
बिग बॉस 20 का आगाज इस बार बेहद खास और मनोरंजक अंदाज में हुआ है। शो के होस्ट सलमान खान ने अपनी दमदार मौजूदगी और चर्चित गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सीजन की शुरुआत की। सलमान ने बिग बॉस के 20 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया और इस खास मौके पर शो से जुड़े सफर को याद किया। वहीं, बिग बॉस की ओर से सलमान खान को उनके फिल्मी करियर के 38 साल पूरे करने पर बधाई दी गई। शुरुआत से ही शो में मस्ती, सरप्राइज और मनोरंजन का माहौल देखने को मिला।
शो की शुरुआत में सलमान खान ने एक दिलचस्प बात कहते हुए बताया कि इस बार घर से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिभागियों के पास खास वरदान ‘तथास-टू’ है। इस अनोखे ट्विस्ट ने शो के प्रारूप को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इसके बाद सलमान ने सीजन की पहली प्रतिभागी के रूप में कनिका मान का स्वागत किया। कनिका के साथ बातचीत के दौरान सलमान ने अपने परिवार से जुड़ी एक मजेदार बात साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी मां कनिका की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। सलमान ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि नागिन में कनिका ड्रैगन फ्लाई बनी थीं। इस पर कनिका ने तुरंत सुधार करते हुए कहा कि वह ड्रैगन बनी थीं। कनिका की बात सुनकर सलमान ने मजाकिया अंदाज में अपनी मां से सवाल किया, “मम्मी, आप कौन सा शो देखते हो?” सलमान की इस बात पर माहौल काफी हल्का-फुल्का और मनोरंजक हो गया।
इसके बाद कनिका जब बिग बॉस के घर में दाखिल हुईं तो घर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं। इस बार घर का डिजाइन पहले के मुकाबले काफी अलग और आकर्षक नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बिग बॉस का घर सिर्फ देखने में अनोखा नहीं है, बल्कि इसमें मूविंग एलिमेंट भी शामिल किए गए हैं। घर के अंदर पहुंचने के बाद कनिका को महसूस हुआ कि पूरा घर घूम रहा है। यह अनुभव उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था और उन्होंने हैरानी के साथ घर को देखा। नए सीजन में घर के इस अनोखे डिजाइन को शो के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना जा रहा है। कुल मिलाकर, सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, मजेदार बातचीत, कनिका मान का पहला कंटेस्टेंट के तौर पर स्वागत और घूमते हुए घर के सरप्राइज ने बिग बॉस 20 की शुरुआत को खास बना दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।