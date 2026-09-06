बॉक्स ऑफिस: ‘टॉक्सिक’ पर कहर बनकर टूटी ‘हनुमान अंश’ की लहर, 31वें दिन हुई 100 करोड़; बनाया बड़ा रिकॉर्ड

‘हनुमान अंश’ ने कितना किया कलेक्शन

फिल्म हनुमान अंश ने अपनी रिलीज के दिन महज 10 लाख रुपये कमाये थे। वहीं दूसरे हफ्ते फिल्म ने सिर्फ 70 लाख का करोबार किया। मगर तीसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई ने तगड़ी रफ्तार पकड़ ली। फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है।