बिग बॉस 20: आम्रपाली दुबे से लेकर मैरी कॉम तक, सीजन 20 में शामिल हुए ये प्रतिभागी; जानें इनके बारे में सबकुछ

आसिफ खान

दूसरे सदस्य के रूप में पंचायत सीरीज के 'दामाद जी' पहुंचे। सलमान खान ने अभिनेता आसिफ खान का घर में स्वागत किया। सलमान ने आसिफ का परिचय ही ओटीटी के चर्चित चेहेरे के रूप में दिया। बता दें कि आसिफ खान 'पंचायत' से लेकर 'मिर्जापुर' तक, कई चर्चित वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। खासतौर पर ‘पंचायत’ में अपने काम के लिए वे काफी लोकप्रिय हैं। इस सीरीज में उनका डायलॉग 'गजब बेज्जती है' काफी लोकप्रिय हुआ था और इस पर खूब मीम्स बने।