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विज्ञापन विवाद: सभी प्लेटफॉर्म से हटा कृति सेनन का विज्ञापन, मेकर्स बोले- ‘ठेस पहुंचाना मकसद नहीं’

Wed, 26 Aug 2026 11:21 AM IST
Akash Khare एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Khare Updated Wed, 26 Aug 2026 11:21 AM IST
सार

Kriti Sanon Ad Controversy: विवादों के बाद कृति सेनन का रक्षाबंधन विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। इसे लेकर मेकर्स ने बयान भी जारी किया है।

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Kriti Sanon Rakhi Ad Pulled Down Amid backlash and feud With Kangana Ranaut Over Bikini Remark
कृति सेनन के विज्ञापन पर मचा विवाद - फोटो : अमर उजाला

कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर हुए विवाद के बाद मेकर्स ने इसे सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। हाल ही में जारी किए गए इस विज्ञापन के चलते कृति सेनन को खूब ट्रोल किया गया था। बुधवार को ज्वैलरी ब्रांड ने कृति सेनन का वह रक्षाबंधन विशेष विज्ञापन सभी जगह से वापस लेते हुए एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया…



'हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करते हैं। एक ब्रांड के तौर पर हम हमेशा पूरे परिवार के साथ खुशियां भरे पल मनाने में यकीन रखते हैं और इस बार हम अपने पालतू जानवरों को भी इस प्यार और जश्न में शामिल करना चाहते थे। अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसदनहीं था। सम्मान के तौर पर, हमने उस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार और सकारात्मकता मिले।'
 
Kriti Sanon Rakhi Ad Pulled Down Amid backlash and feud With Kangana Ranaut Over Bikini Remark
कृति सेनन विज्ञापन - फोटो : यूट्यूब
यूजर्स के बाद कंगना ने भी की आलोचना
बता दें कि ज्वेलरी के इस विज्ञापन में, जिसे ब्रांड ने अब हटा लिया है, कृति सेनन को केप और ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ ब्रालेट-स्टाइल वाला ब्लाउज पहने रक्षाबंधन मनाते हुए दिखाया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। विज्ञापन और कृति के ड्रेसिंग सेंस को जमकर ट्रोल किया गया।
कृति सेनन के कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही कड़ी आलोचना के बीच एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी 'बिकिनी पहनकर राखी बांधने' के लिए अभिनेत्री की आलोचना की।
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