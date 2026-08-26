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Hindi News ›   Entertainment ›   Friday OTT Releases: Bandar Michael Babita Singh Reporting Movie and series On OTT This Weekend

फ्राइडे ओटीटी रिलीज: फेस्टिव वीकएंड में ओटीटी पर होगा जबर धमाल; दस्तक देंगी ये दिलचस्प फिल्में और सीरीज

Thu, 27 Aug 2026 07:20 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 27 Aug 2026 07:20 AM IST
सार

Friday OTT Releases: यह वीकएंड काफी खास है। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ शनिवार और इतवार की छुट्टी मिल रही है। ऐसे में ओटीटी पर भी खूब मौज रहने वाली है। जानिए लिस्ट में क्या-क्या है?

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Friday OTT Releases: Bandar Michael Babita Singh Reporting Movie and series On OTT This Weekend
फ्राइडे ओटीटी रिलीज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिनेमाघरों में सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' रिलीज हो चुकी है। संभव है कि आपकी भी लिस्ट में इसे देखने जाना शामिल हो। मगर, ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज का इंतजार भी होगा ही? फिर, इस बार रक्षाबंधन की छुट्टी के साथ वीकएंड भी थोड़ा लंबा होने वाला है। फुरसत के इन पलों में घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या-क्या देख सकते हैं? जानिए

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Friday OTT Releases: Bandar Michael Babita Singh Reporting Movie and series On OTT This Weekend
बंदर फिल्म - फोटो : इंस्टाग्राम

बंदर
बॉबी देओल की यह फिल्म भी इस वीक आने वाली है। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में हैं। उनके अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी और सबा आजाद भी हैं। इस फिल्म का प्रीमियर कई बडे़ फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। अब यह ओटीटी पर रिलीज हो रही है। 28 अगस्त से यह जी5 पर स्ट्रीम होगी।

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माइकल फिल्म - फोटो : सोशल मीडिया

'माइकल'
किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' भी इस वीक की ओटीटी लिस्ट में हैं। यह फिल्म 29 अगस्त 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। बता दें कि यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

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'फिल्म बबीता सिंह रिपोर्टिंग' - फोटो : सोशल मीडिया

'बबीता सिंह रिपोर्टिंग'
फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' भी इसी वीक की लिस्ट में शामिल है। फिल्म में निमिषा सयाजन, बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म भारत समेत दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में हिंदी में प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी। 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' का प्रीमियर 28 अगस्त को होगा। इस रोमांचक ड्रामा का निर्देशन अंबीएका पंडित ने किया है। इसकी लेखिका अमिता व्यास हैं।

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जंगल टेल्स विद मोगली - फोटो : सोशल मीडिया

जंगल टेल्स विद मोगली
ओटीटी पर इस वीक आपको मोगली की कहानी भी देखने को मिलेगी। एनिमेटिड सीरीज 'जंगल टेल्स विद मोगली' जो रिलीज हो रही है। इसे बच्चों के साथ देख सकते हैं। यह सीरीज 28 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

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डार्क मैटर सीजन 2 - फोटो : सोशल मीडिया

डार्क मैटर सीजन 2 
अगर आपको साइ-फाई सीरीज पसंद हैं तो यह आपके लिए है। 'डार्क मैटर' सीरीज का यह दूसरा सीजन है, जिसमें 10 एपिसोड हैं। दर्शक इसे Apple TV पर 28 अगस्त 2026 से देख पाएंगे।

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'आई, नोबडी' - फोटो : सोशल मीडिया

'आई, नोबडी' 
अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का शौक है तो यह फिल्म आपके लिए है। पृथ्वीराज सुकुमारन की 'आई, नोबडी' इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और इसे वीकएंड में आप देख सकते हैं। मलयालम भाषा की यह फिल्म जुलाई में सिनेमाघरों में लगी थी। अब यह एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म 25 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। 

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'माई बायस, माई बॉस' - फोटो : सोशल मीडिया

'माई बायस, माई बॉस'
अगर आपको के-पॉप ड्रामा में दिलचस्पी है तो इस वीक भी आपके लिए ऑप्शन है। आप 'माई बायस, माई बॉस' सीरीज देख सकते हैं। सीरीज का आठवां एपिसोड प्राइम वीडियो पर 25 अगस्त को रिलीज हो चुका है।

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पार्ट टाइमर्स - फोटो : सोशल मीडिया

पार्ट टाइमर्स
यह एक तेलुगु वेब सीरीज है, जो दो रूममेट्स के ऊपर आधारित है। दोनों स्टार्टअप शुरू करने की योजना बनाती हैं। दोस्ती की कहानी पर बनी सीरीज में कॉमेडी भी भरपूर है। इसे दर्शक 28 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे।

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