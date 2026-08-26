'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस: यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई के साथ की शुरुआत; बंपर ओपनिंग लेकर कमाए इतने

हिंदी पट्टी में 'टॉक्सिक' का झंडा बुलंद

फिल्म 'टॉक्सिक' को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया गया है। यह हिंदी, कन्नड़, मलयालम तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज हुई है। हिंदी पट्टी में इसे दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। जानिए तीन बजे तक किस भाषा में इसने कितना कलेक्शन जुटा लिया है।



हिंदी- 24.27 करोड़ रुपये

कन्नड़- 13.93 करोड़ रुपये

मलयालम- 74 लाख रुपये

तमिल- 2.34 करोड़ रुपये

तेलुगु- 7.25 करोड़ रुपये