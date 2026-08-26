'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस: यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई के साथ की शुरुआत; बंपर ओपनिंग लेकर कमाए इतने
Toxic Movie Collection Day 1: आज बुधवार को सुपरस्टार यश अभिनीत 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में सज गई है। रिलीज के साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। जानिए पहले दिन फिल्म का कैसा हाल है?
विस्तार
फिल्म 'टॉक्सिक' आज 26 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। फिल्म के इंतजार में दर्शकों ने आधी रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और सुबह छह बजे से पहला शो शुरू हुआ। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने बंपर ओपनिंग के साथ शुरुआत की है। दोपहर तीन बजे तक इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक जड़ दिया।
पहले दिन 50 करोड़ पार कलेक्शन
फिल्म 'टॉक्सिक' ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 57.27 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
- अब तक यह फिल्म भारत में 48.53 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर चुकी है।
- देशभर में इस फिल्म के 12,779 शो चल रहे हैं।
- अंतिम आंकड़े सामने आने तक अभी इनमें और इजाफा होना बाकी है।
हिंदी पट्टी में 'टॉक्सिक' का झंडा बुलंद
फिल्म 'टॉक्सिक' को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया गया है। यह हिंदी, कन्नड़, मलयालम तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज हुई है। हिंदी पट्टी में इसे दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। जानिए तीन बजे तक किस भाषा में इसने कितना कलेक्शन जुटा लिया है।
हिंदी- 24.27 करोड़ रुपये
कन्नड़- 13.93 करोड़ रुपये
मलयालम- 74 लाख रुपये
तमिल- 2.34 करोड़ रुपये
तेलुगु- 7.25 करोड़ रुपये
इन पांच फिल्मों को चटा डाली धूल
फिल्म 'टॉक्सिक' ने अब तक शुरुआती आंकड़ों में ही इस साल रिलीज हुईं पांच फिल्मों को पहले दिन के कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इन फिल्मों में इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी शामिल है, जिसने पहले दिन 22 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके अलावा अल्फा, वेलकम टू द जंगल, धमाल 4, और कॉकटेल 2 के नाम शामिल हैं।
फिल्म टॉक्सिक के बारे में
गीतू मोहनदान निर्देशित टॉक्सिक फिल्म में यश लीड रोल में हैं। यह जबर्दस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है। उनके अलावा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में हैं।