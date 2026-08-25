‘इरुमुडी’ का जलवा बरकरार, 'इनसिडियस’ की कमाई में हल्का उछाल; मंगलवार को किया इतना कलेक्शन

सार

Box Office Collection: इन दिनों थिएटर्स में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और साउथ की कई फिल्में लगी हुई हैं। इनमें साउथ की फिल्म ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'इनसिडियस' भी शामिल है। जानिए इन फिल्मों ने आज मंगलवार को कितनी कमाई की है।