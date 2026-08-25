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‘इरुमुडी’ का जलवा बरकरार, 'इनसिडियस’ की कमाई में हल्का उछाल; मंगलवार को किया इतना कलेक्शन

Tue, 25 Aug 2026 10:02 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 25 Aug 2026 10:02 PM IST
सार

Box Office Collection: इन दिनों थिएटर्स में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और साउथ की कई फिल्में लगी हुई हैं। इनमें साउथ की फिल्म ‘इरुमुडी’ और हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'इनसिडियस' भी शामिल है। जानिए इन फिल्मों ने आज मंगलवार को कितनी कमाई की है। 

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Irumudi And Insidious Box Office Collection Tuesday Earning And Report
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हॉरर फिल्म 'इनसिडियस' भी अच्छी कमाई कर रही है। जानिए इन फिल्मों ने आज मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है। 

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इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया

‘इरुमुडी’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

  • रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
  • फिल्म रिलीज के बाद से ही शानदार कलेक्शन कर रही है।
  • आज मंगलवार को इसने 10.90 करोड़ का कलेक्शन किया है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 73.75 करोड़ की कमाई कर ली है। 
Irumudi And Insidious Box Office Collection Tuesday Earning And Report
इनसिडियस - फोटो : सोशल मीडिया

'इनसिडियस’ का कलेक्शन 

  • हॉरर फिल्म 'इनसिडियस-आउट ऑफ द फर्दर' भी ‘इरुमुडी’ के साथ 21 अगस्त को रिलीज हुई है।
  • हालांकि ‘इरुमुडी’ के मुकाबले ‘इनसिडियस’ बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है।
  • आज मंगलवार के दिन ‘इनसिडियस’ ने 1.25 करोड़ की कमाई की है।
  • इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 11.75 करोड़ का हो गया है। 
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आवारापन 2, बंटवारा 1947 - फोटो : एक्स

इन फिल्मों से है टक्कर 
‘इरुमुडी’ और 'इनसिडियस’ के अलावा और भी कई फिल्में लगी हुई है। इनमें हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन 4', 'आवारापन 2', ‘बंटवारा 1947’ और पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'खलीफा' जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों भी कलेक्शन में फर्क पड़ा है।

ये भी पढ़ें- 150 करोड़ के करीब पहुंची ‘आवारापन 2’, लाखों में सिमटी ‘बंटवारा 1947’ की कमाई, जानें मंगलवार का कलेक्शन

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