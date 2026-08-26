बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: फीका पड़ा ‘आवारापन 2’ का जलवा, ‘इरुमुडी’ का धमाल जारी; बुधवार को किया इतना कलेक्शन

इन दिनों थिएटर्स में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और साउथ की कई फिल्में लगी हुई हैं। इनमें ‘आवारापन 2’ अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं हाल ही में रिलीज हुई ‘इरुमुडी’ भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। जानिए आज बुधवार को इन दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है।