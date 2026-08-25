एक्सप्लेनर: विज्ञापन जिस पर मचा विवाद, कंगना ने की आलोचना; अब कृति ने क्या जवाब दिया? यहां समझें पूरा मामला

यूजर्स क्या बोले?

रक्षाबंधन वाले इस विज्ञापन में कृति सेनन के रिवीलिंग ड्रेस पर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई है। कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की है। तो वहीं कई यूजर्स ने उनका समर्थन किया है। जहां एक तरफ कृति पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'रक्षाबंधन पर कोई भी महिला ऐसे कपड़े नहीं पहनती। शर्म आनी चाहिए कृति।'



वहीं एक अन्य यूजर ने कृति के सपोर्ट में लिखा 'उन्होंने कोई गलत कपड़े नहीं पहने हैं। हो सकता है कि उनका आउटफिट आपकी 'शालीनता' की परिभाषा में फिट न बैठता हो। मैं भी अपने भाई के सामने ऐसे कपड़े पहन सकती हूं। जो लोग फिल्मों में उनके बिकिनी सीन पर तालियां बजाते थे, वही अब उनके कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं को हर हाल में जज किया जाता है।'



वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारतीय पुरुषों को रक्षाबंधन के विज्ञापन में कृति सेनन के मॉडर्न कपड़े पहनने से बुरा सपना आ रहा है। काश वे उन महिलाओं के लिए भी ऐसा ही गुस्सा दिखाते जो सामान्य कपड़े पहनती हैं, फिर भी रोज भारतीय पुरुषों द्वारा रेप का शिकार होती हैं और उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता।'



इस तरह कई लोगों के कमेंट्स कृति के इस वीडियाे को लेकर सामने आए। एक ओर जहां कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को धर्म और संस्कृति का मजाक बनाता हुआ बताया। वहीं कुछ ने कृति का समर्थन करते हुए कहा कि इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है।