हर दिल में गूंजी क्रांति की पुकार; 'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज; जानिए कब और कहां दस्तक देगी सीरीज?

कब रिलीज होगी यह सीरीज?

'द रिवोल्यूशनरीज' का प्रीमियर 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर होगा। यह सीरीज भारत में हिंदी में उपलब्ध होगी और इसके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली में डब संस्करण भी होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में सबटाइटल उपलब्ध होंगे। इसे भारत के साथ-साथ दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में देखा जा सकेगा।



सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' का निर्माण मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी ने एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है। यह सीरीज संजीव सान्याल की चर्चित किताब ‘रिवोल्यूशनरीज- द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम’ पर आधारित है। सीरीज की स्क्रिप्ट संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वधवाना, शोभित नारंग और रुत्वी मेहता ने लिखी है।