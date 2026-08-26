फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bhuvan Bam Rohit Saraf Pratibha Ranta Gurfateh Pirzada The Revolutionaries web Series Trailer Out Prime Video

हर दिल में गूंजी क्रांति की पुकार; 'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज; जानिए कब और कहां दस्तक देगी सीरीज?

Wed, 26 Aug 2026 08:19 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Wed, 26 Aug 2026 08:19 PM IST
सार

The Revolutionaries Trailer: आगामी वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर जारी हो गया है। इतिहास की झलक पेश करने वाला यह ट्रेलर एनर्जी से भरपूर है।

विज्ञापन
Bhuvan Bam Rohit Saraf Pratibha Ranta Gurfateh Pirzada The Revolutionaries web Series Trailer Out Prime Video
'द रिवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' के ट्रेलर ने दस्तक दे दी है। यह सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। निखिल आडवाणी निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। आज बुधवार को सीरीज का ट्रेलर जारी किया गया है।

विज्ञापन


यश की 'टॉक्सिक' ने पहले ही दिन 'जवान' को पिलाया पानी; 'धुरंधर' की भी हेकड़ी निकाली; जानिए कितने की ली ओपनिंग?

विज्ञापन

क्रांतिकारियों ने छेड़ा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह 
इस दिलचस्प सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, जेसन शाह, पाओली डैम और टोटा रॉय चौधरी भी महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे। 
आज सामने आए ट्रेलर में ट्रेलर चार क्रांतिकारियों रास बिहारी बोस (भुवन बाम), सचिंद्र नाथ सान्याल (रोहित सराफ), प्रतिभा लाहिड़ी (प्रतिभा रांटा) और बाघा जतिन (गुरफतेह पीरजादा) को दिखाया गया है। सभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ते हैं। खतरनाक जनरल डायर (जेसन शाह) हर कदम पर उनका पीछा करता नजर आता है। 

कब रिलीज होगी यह सीरीज?
'द रिवोल्यूशनरीज' का प्रीमियर 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर होगा। यह सीरीज भारत में हिंदी में उपलब्ध होगी और इसके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली में डब संस्करण भी होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में सबटाइटल उपलब्ध होंगे। इसे भारत के साथ-साथ दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में देखा जा सकेगा।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)




इस किताब पर आधारित है सीरीज
सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' का निर्माण मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी ने एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है। यह सीरीज संजीव सान्याल की चर्चित किताब ‘रिवोल्यूशनरीज- द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम’ पर आधारित है। सीरीज की स्क्रिप्ट संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वधवाना, शोभित नारंग और रुत्वी मेहता ने लिखी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed