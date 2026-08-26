क्या विज्ञापन के नोटिस पर चुप्पी साधे बैठे हैं शाहरुख-टाइगर और अजय? तुकाराम मुंढे बोले- 'अब तक नहीं मिला जवाब'

क्यों भेजा गया था नोटिस?

इस महीने की शुरुआत में, FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। FDA का कहना है कि यह विज्ञापन पहली नजर में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों का 'अप्रत्यक्ष या सरोगेट' प्रचार है। नोटिस के बारे में पूछे जाने पर मुंढे ने कहा कि अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।



FDA ने पहले कहा था कि विज्ञापन में विमल इलायची शब्द का इस्तेमाल विमल पान मसाला ब्रांड से जुड़ाव पैदा करता हुआ लग रहा था और इससे ग्राहकों को गुमराह किया जा सकता था, साथ ही प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार भी हो रहा था।