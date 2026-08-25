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रक्षाबंधन विवाद पर कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया तगड़ा जवाब; बोलीं- परंपरा नेकलाइन में नहीं होती

Tue, 25 Aug 2026 03:00 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 25 Aug 2026 03:00 PM IST
सार

Kriti Sanon: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को हाल ही में एक विज्ञापन के चलते काफी ट्रोल किया गया था। अब एक्ट्रेस ने एक स्टोरी शेयर कर उन सभी ट्रोलिंग का जवाब दिया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 

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Kriti Sanon First Reaction On Raksha Bandhan Ad Video Controversy
कृति सेनन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कृति सेनन इन दिनों अपने एक विज्ञापन को लेकर काफी ट्रोल हो रहीं थीं। इस मामले पर उन्हें एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने भी जमकर घेरा था। अब कृति ने इस पूरे मामले पर करारा जवाब दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा। 

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क्यों ट्रोल हुईं कृति सेनन?

  • उन्होंने एक ज्वैलरी ब्रांड के लिए यह विज्ञापन किया।
  • एक्ट्रेस विज्ञापन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाती नजर आईं।
  • मगर, उनके कपड़े काफी रिवीलिंग थे।
  • वे इंडो वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई दीं।
  • कृति सेनन की ड्रेस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।  

Kriti Sanon First Reaction On Raksha Bandhan Ad Video Controversy
कृति सेनन विज्ञापन - फोटो : यूट्यूब

कृति ने इस मामले पर क्या कहा? 
अब कृति ने इन ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर लिखा, 'त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं।

रक्षाबंधन सुरक्षा और प्यार का रिश्ता है। मेरी बहन और मैं एक-दूसरे को राखी बांधते हैं। हम एक-दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं और एक-दूसरे की अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए यह प्यार और प्रार्थना हमारे कुत्तों तक भी जाती है, क्योंकि वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं।'

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Kriti Sanon First Reaction On Raksha Bandhan Ad Video Controversy
कृति सेनन - फोटो : इंस्टाग्राम@kritisanon
महिलाओं पर एक्ट्रेस ने दिया ये बयान
महिलाओं पर बात करते हुए कृति ने कहा, 'आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? समय के साथ पारंपरिक फैशन भी बदला है, लेकिन आज भी किसी महिला की संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से क्यों मापा जाता है? संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं।'
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Kriti Sanon First Reaction On Raksha Bandhan Ad Video Controversy
कंगना रनौत-कृति सेनन - फोटो : इंस्टाग्राम
कंगना ने पूरे मामले पर क्या कहा था?
कंगना रनौत ने इस मामले पर बात करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, 'महिलाओं के लिए यह बहुत अच्छा समय है। हमारे वॉर्डरोब तरह-तरह के कपड़ों से भरे हुए हैं। आज की महिला ग्लोबल है।

कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहां गए'? हाहा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है।'

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