नेपाल बाढ़: सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, बोले- 'तुम अकेले नहीं हो नेपाल'; मनीषा कोइराला बोलीं- 'दुआ करिए'

सोनू सूद बोले- 'हम आ रहे हैं'

जरूरतमंदों की मदद की बात हो, तो अभिनेता सोनू सूद हमेशा आगे रहते हैं। बाढ़ के हालातों का सामना कर रहे नेपाल के लिए भी वे सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने नेपाल के लोगों को हिम्मत देते हुए एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा किया है।

सोनू सूद ने लिखा है, 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो। हम आपके लिए खाना, रहने की जगह और फिर से सब कुछ बनाने में मदद करने का हौसला लेकर आ रहे हैं'।



Nepal, you are not alone.

We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild. 🇳🇵❤️ — sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026