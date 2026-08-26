नेपाल बाढ़: सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, बोले- 'तुम अकेले नहीं हो नेपाल'; मनीषा कोइराला बोलीं- 'दुआ करिए'
Severe flood in Nepal: तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सोनू सूद फिर मसीहा बने हैं। उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है।
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नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात चिंताजनक हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 95 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और 500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के हालातों के बीच सोनू सूद ने नेपाल के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। कई अन्य सेलेब्स ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं।
सोनू सूद बोले- 'हम आ रहे हैं'
जरूरतमंदों की मदद की बात हो, तो अभिनेता सोनू सूद हमेशा आगे रहते हैं। बाढ़ के हालातों का सामना कर रहे नेपाल के लिए भी वे सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने नेपाल के लोगों को हिम्मत देते हुए एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा किया है।
सोनू सूद ने लिखा है, 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो। हम आपके लिए खाना, रहने की जगह और फिर से सब कुछ बनाने में मदद करने का हौसला लेकर आ रहे हैं'।
Nepal, you are not alone.— sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026
We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild. 🇳🇵❤️
मनीषा कोइराला ने साझा की संवेदनाएं
नेपाली मूल की चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने बाढ़ के इन हालातों में लोगों से नेपाल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है।